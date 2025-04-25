Третью полосу для обгона предлагают обустраивать на международных трассах Казахстана

В Казахстане планируют расширить ряд трасс до четырех полос с переводом в первую категорию. Кроме того, «ҚазАвтоЖол» предлагает закрепить в законодательстве понятие «автомобильная дорога международного значения» и предусмотреть для таких дорог как минимум трехполосное движение.
Как пояснил председатель правления компании Дархан Иманашев, речь идет о схеме, при которой на двухполосной дороге через каждые пять или десять километров появляется дополнительная полоса для обгона. На таких участках число полос для одного из направлений увеличивается до двух.
«В народе это называется «змейкой»», — отметил Иманашев.
По его словам, такой вариант дешевле, быстрее в реализации и эффективнее.
До 30% пенсионных накоплений казахстанцев планируют передать частным управляющим
729 казахстанцев добровольно отказались от пособий и социальных выплат
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.