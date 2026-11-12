«Четыре года одни обещания»: жители Куная просят открыть школу





Жители микрорайона Кунай в Костанае просят представителей областного акимата и управления строительства встретиться с ними и обсудить открытие школы. По словам местных жителей, сроки ее запуска неоднократно переносились, а семьям приходится возить детей в другие районы города.

Асель Сейткалиева предлагает организовать круглый стол с участием жителей, застройщиков, учредителей и представителей госорганов. По ее словам, добиться встречи пока не удалось.

«Мы хотим сесть за круглый стол: с жителями, с застройщиками, с учредителями, сесть за круглый и пожалуйста, решить эту проблему. Просто, мы, действительно нуждаемся в школе!» — говорит она.

Житель микрорайона Арман Салинов рассказал, что приобрел дом по программе от акимата. По его словам, тогда обещали, что в микрорайоне появятся школа и поликлиника. Сейчас детей приходится возить в восьмой микрорайон.

В семье трое детей, поездки необходимо совмещать с первой и второй школьными сменами и посещением детского сада. По подсчетам Салинова, за день набирается около 60 километров. Такой график требует расходов и, по его словам, не позволяет супруге выйти на работу.

Руслан Байдалин хотел бы, чтобы его дочь училась в новой школе рядом с домом. Он рассказал, что побывал в старой школе Куная и остался недоволен теснотой и освещением.

«Если бы ее не было, то ладно, пришлось бы возить в город. А как она под боком, стоит и просто стоит», — отметил житель.

По словам Елены Гуляевой, открытия школы жители ждут уже четыре года. Она утверждает, что ее ежегодно обещают открыть к 1 сентября.

«А у меня не было выбора. Я получила квартиру как сирота. И у меня не было выбора, где дали — туда и пошла», — рассказала Гуляева.

Жители настаивают на совместной встрече, чтобы обсудить решение проблемы и получить определенность со сроками открытия школы.

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