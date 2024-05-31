Доходы семьи учтут при выплате пособий: Минтруда запускает пилот

Министерство труда и социальной защиты населения запускает пилотный проект по изменению подходов к предоставлению социальной помощи. Он затронет получателей 12 из 36 видов социальных выплат, чьи семьи по результатам оценки материального благополучия отнесены к высокому и состоятельному уровням обеспеченности.
По информации ведомства, цель проекта — учитывать реальное финансовое положение семей и направлять бюджетные средства прежде всего гражданам, нуждающимся в государственной поддержке.
В Минтруда отмечают, что действующие механизмы назначения отдельных выплат не всегда в полной мере учитывают материальное положение получателей. В результате помощь могут получать как семьи в сложной жизненной ситуации, так и граждане с высокими доходами.
В рамках пилота планируют проанализировать действующие механизмы предоставления выплат и оценить социальные последствия возможных изменений. Особое внимание обещают уделить объективности оценки благосостояния семей, защите прав граждан и недопущению необоснованного ограничения доступа к поддержке.
Для координации работы при министерстве создадут проектный офис. В его состав войдут представители Администрации Президента, Аппарата Правительства, Курултая и экспертного сообщества. К обсуждению также предполагается привлекать профильных специалистов и независимых экспертов.
Проект будут реализовывать поэтапно. По его итогам подготовят предложения по дальнейшему совершенствованию системы социальной поддержки.
В представленном сообщении не уточняются перечень 12 видов выплат и конкретные изменения условий их назначения.
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