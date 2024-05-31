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Ночью мороз, днем дождь со снегом — прогноз костанайских синоптиков

— Сегодня, 18:00
Фотография для новости Когда костанайцам ожидать снега? Синоптики рассказали о погоде в октябре

Фото alau.kz


На западе и севере Костанайской области прогнозируют осадки в виде дождя и снега, а также гололед. Ночью и утром на востоке и юге региона ожидается туман.

Ветер юго-западный, 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от −3 до +2 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.

В Костанае будет облачно, днем пройдут дождь и снег. При юго-западном ветре 9–14 метров в секунду ночью ожидается −1…−3 градуса, днем — +1…+3 градуса.



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