Безработных в Казахстане будут искать





В Казахстане гражданам, нуждающимся в помощи с поиском работы, будут проактивно предлагать содействие в трудоустройстве. Такой подход внедряет Министерство труда и социальной защиты населения в рамках проекта «Цифровая служба занятости».

Потенциальных соискателей определяют на основе сведений государственных информационных систем. Им предлагают помощь, получить которую можно на Электронной бирже труда Enbek.kz.

С согласия гражданина автоматически формируется цифровое резюме со сведениями об образовании, опыте работы и профессиональных навыках. Искусственный интеллект подбирает подходящие вакансии и формирует персональные рекомендации.

Для общения с соискателями предусмотрен ИИ-помощник, доступный через мобильный телефон. В формате диалога граждане смогут рассказать о предпочтениях, уточнить условия работы, узнать о вакансиях, обучении и мерах государственной поддержки.

При этом сопровождать соискателей будут и специалисты карьерных центров. Они помогут подготовить резюме, откликнуться на вакансии и связаться с работодателями. Если трудоустроиться не удалось, специалист выяснит причины и вместе с гражданином определит дальнейшие шаги.

Проект реализуется с июля 2026 года в Павлодарской и Мангистауской областях. За это время предложения о содействии в трудоустройстве направили 59,2 тыс. граждан. В рамках проекта работу получили 7,5 тыс. человек.

До конца 2026 года министерство планирует распространить Цифровую службу занятости на все регионы Казахстана.

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