«Сравнительно недорогое»: Саясат Нурбек высказался о стоимости обучения в вузах Казахстана





Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в СЦК 12 ноября прокомментировал доступность высшего образования в Казахстане, передаёт

Журналисты отметили, что обучение в государственных вузах стоит от 1 до 2 млн тенге в год, назвав эту сумму неподъёмной для многих семей. Министр с такой оценкой не согласился, сославшись на количество государственных грантов.

«В Казахстане доступность высшего образования достаточно высокая. Во-первых, мы даем большое количество грантов: за последние семь лет более 655 тыс. грантов выделено. То есть если сравнивать количество выпускников и количество грантов, то 2:1 приблизительно сейчас идет соотношение, чуть больше, чуть меньше. То есть каждый второй фактически может претендовать на государственный заказ, на гранты», — заявил Саясат Нурбек.

По его данным, по программе «Келешек» уже 240 тыс. семей открыли счета и начали копить на образование детей.

Говоря о стоимости обучения, министр назвал казахстанское высшее образование сравнительно недорогим. В качестве примера он привёл зарубежные университеты и их филиалы в Казахстане.

По словам Нурбека, обучение в Cardiff в Великобритании обходится примерно в 20–22 тыс. долларов в год, а платное обучение в казахстанском филиале — в 13 тыс. долларов. При этом для граждан Казахстана ежегодно выделяют 300 грантов в Cardiff и 200 — в Coventry University Kazakhstan. Эти гранты полностью покрывают обучение.

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