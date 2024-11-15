Хищения в отделе образования Костанайской области: ущерб вернули, дело прекратили





Прокуратура Карабалыкского района выявила хищения бюджетных средств и нарушения законодательства о государственных закупках при проверке районного отдела образования. Об этом сообщили в прокуратуре Костанайской области.

Установлено, что ответственное должностное лицо не оприходовало 768 тыс. тенге. Также выявлено отсутствие школьного оборудования стоимостью 8,7 млн тенге и 744 тыс. тенге, выделенных на его приобретение.

По данному факту началось досудебное расследование по пункту 3 части 2 статьи 189 Уголовного кодекса РК. Ущерб возмещён в полном объёме. Уголовное дело прекращено на основании акта амнистии.

Кроме того, проверка показала, что товары на сумму свыше 50 млн тенге приобрели без проведения конкурсных процедур. При этом отсутствовали документы, подтверждающие соответствие оборудования, и гарантийные обязательства.

По результатам прокурорского надзора руководителя отдела образования освободили от должности. Ещё семь должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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