«Вас водой смоет»: жители Мичуринского выступили против застройки подтопленных территорий





Для села Мичуринское корректируют генеральный план и проект детальной планировки. Документы определят развитие населённого пункта до 2045 года. На общественных обсуждениях жители подняли вопросы паводковой безопасности и судьбы частных участков, попадающих в охранную зону.

Разработкой проекта занимается алматинская компания. По плану село будет расширяться на юг, а часть северных территорий отойдёт городу Тобыл, генеральный план которого также корректируют.

Главный архитектор проекта Жибек Зенгир рассказала о предполагаемом транспортном сообщении с Костанаем. По её словам, в рамках согласования с разработчиками генплана областного центра предусмотрены объездная дорога вдоль дамбы и новый мост с выходом на улицу Леонида Беды.

На южных территориях Мичуринского планируют малоэтажную жилую застройку, социальные объекты, парки, инженерные сети и дороги. Однако председатель садового общества «Железобетонщик» Кумар Салкенов выразил опасения из-за риска затопления.

По его словам, весной 2024 года часть этой местности оказалась под водой, в том числе территория общества «Весна». Особую обеспокоенность вызвали планы разместить здесь школу и детский сад.

Разработчики сообщили, что получили схемы затопления и согласование службы ЧС. По словам Жибек Зенгир, наиболее затапливаемую территорию застраивать нельзя, а на других участках возможность строительства рассматривают с подсыпкой грунта и устройством дренажа.

При этом Салкенов оспорил утверждение о том, что затопление произошло только однажды. Он напомнил о наводнениях в 1984, 1996, 2000 и 2024 годах.

Ещё один вопрос касался охранной зоны линии электропередачи. По словам жителей, в неё могут попасть 15–16 существующих участков. Владельцы частной земли попросили объяснить, что произойдёт с их собственностью и предусмотрено ли предоставление других участков.

Специалисты отметили, что общественные обсуждения продолжатся, а отдельные положения проекта пересмотрят.

Также главный архитектор сообщила о планах закрыть действующее сельское кладбище и найти новое место для захоронений.

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