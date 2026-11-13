От мороза к плюсовой температуре: дождь, снег и гололёд ожидаются в Костанайской области

В Костанайской области ограничивают движение на дорогах из-за непогоды
13 ноября в Костанайской области вводят ограничения для автомобилей, оснащённых летними шинами. Первое ограничение действует...
На западе и севере Костанайской области прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололёд. Ночью и утром на востоке и юге региона ожидается туман.
Ветер юго-западный, 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днём — от 0 до 5 градусов тепла.
В Костанае будет облачно, днём пройдут дождь и снег. Юго-западный ветер достигнет 9–14 метров в секунду. Ночью ожидается 1–3 градуса мороза, днём — 1–3 градуса тепла.
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