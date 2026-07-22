11 человек пострадали в ДТП за выходные в Костанайской области





Девять дорожно-транспортных происшествий зарегистрировали в Костанайской области за выходные. В результате аварий травмы получили 11 человек, сообщили в полиции.

Зафиксированы три столкновения автомобилей, причиной которых стали небезопасные маневры. Еще два автомобиля опрокинулись в кювет. Кроме того, произошли три наезда на пешеходов и один — на велосипедиста.

Всего за минувшую неделю полицейские выявили на дорогах региона более девяти тысяч нарушений Правил дорожного движения.

В их числе — 30 фактов управления транспортом в состоянии опьянения. С начала года таких нарушений выявлено уже 867.

Еще шесть водителей сели за руль, будучи лишенными права управления транспортным средством.

Также за неделю зарегистрировано шесть случаев выезда на полосу встречного движения. С начала года полицейские выявили 245 подобных нарушений.

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