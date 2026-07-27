Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Костанайской области

Казгидромет предупреждает о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в Костанайской области.
Высокая пожарная опасность ожидается на западе, востоке и в центре региона. Более серьезная ситуация прогнозируется на юге и юго-востоке области — там объявлена чрезвычайная пожарная опасность.
Неблагоприятная пожарная обстановка сохраняется и в других регионах Казахстана.
Высокая пожарная опасность прогнозируется в отдельных районах Жамбылской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Туркестанской областях, а также в отдельных районах областей Жетісу, Карагандинской, Ұлытау, Акмолинской, Абай, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей.
При высокой и чрезвычайной пожарной опасности жителям рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности и избегать использования открытого огня на природе.
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