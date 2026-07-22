До +41 градуса: очень сильную жару прогнозируют в Костанайской области





Жаркая и сухая погода ожидается в Костанайской области. По данным синоптиков, осадков в регионе не прогнозируется.

Температура воздуха ночью составит +20…+25 градусов. Днем ожидается сильная жара — от +33 до +38 градусов. На юге области столбики термометров поднимутся до +41 градуса.

Ветер юго-восточный, 7–12 метров в секунду.

В Костанае ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью температура составит +20…+22 градуса, днем воздух прогреется до +35…+37 градусов. Ветер юго-восточный, 2–7 метров в секунду.

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