До +41 градуса: очень сильную жару прогнозируют в Костанайской области

Жаркая и сухая погода ожидается в Костанайской области. По данным синоптиков, осадков в регионе не прогнозируется.
Температура воздуха ночью составит +20…+25 градусов. Днем ожидается сильная жара — от +33 до +38 градусов. На юге области столбики термометров поднимутся до +41 градуса.
Ветер юго-восточный, 7–12 метров в секунду.
В Костанае ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью температура составит +20…+22 градуса, днем воздух прогреется до +35…+37 градусов. Ветер юго-восточный, 2–7 метров в секунду.
Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Костанайской области
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