Костанай останется без горячей воды на 17 дней





С 1 по 17 августа в Костанае временно приостановят подачу газа промышленным предприятиям. Для населения газоснабжение сохранится. При этом горячую воду на этот период отключат всем потребителям областного центра.

Как пояснили в QazaqGaz, ограничения связаны с проведением технических работ на магистральном газопроводе «Интергаз Центральная Азия». Бытовых потребителей отключение газа не коснется.

В Костанайской теплоэнергетической компании решили совместить период ограничения газоснабжения с проведением сезонных гидравлических испытаний теплосетей.

Таким образом, с 1 по 17 августа горячее водоснабжение в Костанае будет приостановлено.

Подробный график проведения опрессовки теплосетей компания опубликует позже на своем официальном сайте.

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