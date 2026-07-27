Костанай останется без горячей воды на 17 дней

С 1 по 17 августа в Костанае временно приостановят подачу газа промышленным предприятиям. Для населения газоснабжение сохранится. При этом горячую воду на этот период отключат всем потребителям областного центра.
Как пояснили в QazaqGaz, ограничения связаны с проведением технических работ на магистральном газопроводе «Интергаз Центральная Азия». Бытовых потребителей отключение газа не коснется.
В Костанайской теплоэнергетической компании решили совместить период ограничения газоснабжения с проведением сезонных гидравлических испытаний теплосетей.
Таким образом, с 1 по 17 августа горячее водоснабжение в Костанае будет приостановлено.
Подробный график проведения опрессовки теплосетей компания опубликует позже на своем официальном сайте.
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