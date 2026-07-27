USD 476.07 EUR 541.86 RUB 6.08

Костанай останется без горячей воды на 17 дней

— Сегодня, 15:10
Изображение для новости: Костанай останется без горячей воды на 17 дней

pixabay.com


С 1 по 17 августа в Костанае временно приостановят подачу газа промышленным предприятиям. Для населения газоснабжение сохранится. При этом горячую воду на этот период отключат всем потребителям областного центра.

Как пояснили в QazaqGaz, ограничения связаны с проведением технических работ на магистральном газопроводе «Интергаз Центральная Азия». Бытовых потребителей отключение газа не коснется.

В Костанайской теплоэнергетической компании решили совместить период ограничения газоснабжения с проведением сезонных гидравлических испытаний теплосетей.

Таким образом, с 1 по 17 августа горячее водоснабжение в Костанае будет приостановлено.

Подробный график проведения опрессовки теплосетей компания опубликует позже на своем официальном сайте.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.