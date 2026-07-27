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Надежные помощники в поле: GWM Wingle 7 и GWM Poer представят на Jańa Dala 2026

— Сегодня, 14:45
Изображение для новости: Надежные помощники в поле: GWM Wingle 7 и GWM Poer представят на Jańa Dala 2026

30–31 июля на специализированной выставке-демонстрации «Казахстанский День поля – Jańa Dala / Green Day ‘2026», которая пройдет в рамках Агрофестиваля «Қостанай дала фестивалі», официальный дилер GWM — группа компаний «Автодом» — представит два рамных пикапа: GWM Wingle 7 и GWM Poer.

Для аграриев автомобиль давно перестал быть просто транспортом. Ежедневные поездки между полями, производственными участками и удаленными объектами требуют техники, способной одинаково уверенно чувствовать себя и на трассе, и там, где заканчивается асфальт.

Именно для таких задач созданы рамные пикапы GWM.

GWM Wingle 7 — практичный автомобиль для ежедневной работы. Прочная рамная конструкция, подключаемый полный привод и высокий дорожный просвет позволяют уверенно передвигаться по грунтовым дорогам и пересеченной местности. Вместительный грузовой отсек делает его удобным помощником для перевозки инструмента, оборудования, запасных частей и других необходимых материалов.

Тем, кто ищет автомобиль, сочетающий рабочие возможности с высоким уровнем комфорта, стоит обратить внимание на GWM Poer. Эта модель объединяет внедорожный потенциал рамного пикапа с современным оснащением и комфортным салоном. Poer одинаково уверенно подходит как для решения рабочих задач, так и для повседневной эксплуатации.

На экспозиции GWM посетители смогут познакомиться с обеими моделями, сравнить их между собой,   узнать о специальных условиях приобретения и получить консультации специалистов. Кроме пикапов GWM посетители смогут пройти тест-драйв внедорожников HAVAL H5, HAVAL H6 и HAVAL H9  чтобы оценить возможности автомобилей в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

30–31 июля приглашаем посетить бренд-зону GWM на выставке «Казахстанский День поля – Jańa Dala / Green Day ‘2026»  в п.Осиновка и лично познакомиться с автомобилями.

Получить подробную информацию о моделях, условиях приобретения и записаться на тест-драйв можно у специалистов официального дилера GWM  в г.Костанай— группы компаний «Автодом» по телефону: 8 (7142) 917-719

Партнерский материал





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