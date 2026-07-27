Три человека погибли при взрыве в Костанае: суд вынес приговор по делу о мастерской

Суд №2 Костаная рассмотрел уголовное дело о взрыве в мастерской, произошедшем в декабре 2023 года. Подсудимого признали виновным в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также уничтожении и повреждении чужого имущества.
Суд установил, что 11 декабря 2023 года в боксе, предназначенном для мелкосрочного ремонта, произошло разрушение стенки топливного газового баллона, установленного на раме автомобиля «ГАЗ Газель».
В результате произошла утечка газа. Образовавшаяся взрывоопасная газовоздушная смесь воспламенилась от источника зажигания.
Взрыв и последующее обрушение строительных конструкций привели к гибели трех человек. Еще один человек получил тяжкий вред здоровью.
Взрывной волной также были повреждены жилые дома, производственные помещения, другая недвижимость и личное имущество. Материальный ущерб 26 потерпевшим превысил 240 млн тенге.
Во время судебных прений государственный обвинитель просил признать подсудимого виновным, но освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.
Сам подсудимый вину не признал и настаивал на оправдательном приговоре. Потерпевшие и их представители поддержали позицию прокурора и попросили удовлетворить заявленные гражданские иски.
Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 104, части 3 статьи 114 и части 2 статьи 204 УК РК.
При этом совершенные уголовные правонарушения относятся к категории преступлений средней тяжести, срок давности привлечения к ответственности по которым составляет два года. В связи с его истечением осужденного освободили от уголовной ответственности.
Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Метки: взрыв, Костанай, суд, приговор, происшествия
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