Три человека погибли при взрыве в Костанае: суд вынес приговор по делу о мастерской





Суд №2 Костаная рассмотрел уголовное дело о взрыве в мастерской, произошедшем в декабре 2023 года. Подсудимого признали виновным в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также уничтожении и повреждении чужого имущества.

Суд установил, что 11 декабря 2023 года в боксе, предназначенном для мелкосрочного ремонта, произошло разрушение стенки топливного газового баллона, установленного на раме автомобиля «ГАЗ Газель».

В результате произошла утечка газа. Образовавшаяся взрывоопасная газовоздушная смесь воспламенилась от источника зажигания.

Взрыв и последующее обрушение строительных конструкций привели к гибели трех человек. Еще один человек получил тяжкий вред здоровью.

Взрывной волной также были повреждены жилые дома, производственные помещения, другая недвижимость и личное имущество. Материальный ущерб 26 потерпевшим превысил 240 млн тенге.

Во время судебных прений государственный обвинитель просил признать подсудимого виновным, но освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Сам подсудимый вину не признал и настаивал на оправдательном приговоре. Потерпевшие и их представители поддержали позицию прокурора и попросили удовлетворить заявленные гражданские иски.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 104, части 3 статьи 114 и части 2 статьи 204 УК РК.

При этом совершенные уголовные правонарушения относятся к категории преступлений средней тяжести, срок давности привлечения к ответственности по которым составляет два года. В связи с его истечением осужденного освободили от уголовной ответственности.

Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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