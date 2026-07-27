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Мошенники уже ждали миллионы: в Костанае спасли более 61 млн тенге

— Сегодня, 13:37
Изображение для новости: Мошенники уже ждали миллионы: в Костанае спасли более 61 млн тенге

Сгенерировано ИИ


С начала 2026 года в Костанае благодаря совместной работе полиции и банков удалось предотвратить ряд мошенничеств и сохранить более 61 млн тенге, принадлежавших горожанам. Об этом сообщил начальник Управления полиции Костаная, полковник полиции Т. Тапаев.

Банковские работники сообщают правоохранительным органам о подозрительных операциях и помогают своевременно выявлять случаи, когда клиенты находятся под воздействием мошенников.

Так, одна из жительниц Костаная собиралась перевести злоумышленникам 2,5 млн тенге на зарубежный счет. Перед отправкой денег женщина намеревалась обменять их на доллары США.

В другом случае потенциальной жертвой стала пенсионерка. Под влиянием мошенников она хотела снять со своего депозита 34 млн тенге и передать деньги злоумышленникам.

Бдительность банковских работников и оперативное вмешательство сотрудников полиции позволили предотвратить потерю средств в обоих случаях.

В полиции отметили, что сотрудников банка, которые активно помогают предотвращать интернет-мошенничества, поощряют грамотами и ценными подарками от руководства Департамента полиции.



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