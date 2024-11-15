92 млн тенге потеряла пенсионерка из Костаная из-за мошенников

Самый крупный ущерб от действий мошенников в Костанае составил 92 млн тенге. Жертвой злоумышленников стала пенсионерка. Об этом сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.
Во время обсуждения ситуации с мошенничествами глава города поинтересовался, какой максимальный ущерб был зафиксирован в Костанае. Как выяснилось, один человек лишился 92 млн тенге.
— Это чьи-то сбережения. Предприниматель, скорее всего? Это пенсионерка. Хорошо, чтобы у нас так пенсионеры жили. Вторая информация была — 34 млн тенге чуть не потеряла. Всю жизнь копят. Скорее всего, внуки, дети, не для того, чтобы завтра расстаться с этими деньгами. Поэтому здесь работу надо проводить, — отметил Марат Жундубаев.
Аким подчеркнул, что пенсионеры остаются одной из уязвимых для мошенников категорий населения. При этом статистика показывает, что чаще всего жертвами становятся более молодые жители.
— Пенсионеры — это одна из уязвимых категорий. Но в основном статистика показывает — это люди 18–44 лет. Это молодые люди, — сказал аким.
Марат Жундубаев подчеркнул необходимость усилить профилактическую и разъяснительную работу, чтобы жители города не становились жертвами мошеннических схем.
После изменений с 2027 года: что экономист советует делать с пенсионными накоплениями
Проверьте свой адрес: где в Костанае отключат электричество на этой неделе
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.