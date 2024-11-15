92 млн тенге потеряла пенсионерка из Костаная из-за мошенников





Самый крупный ущерб от действий мошенников в Костанае составил 92 млн тенге. Жертвой злоумышленников стала пенсионерка. Об этом сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

Во время обсуждения ситуации с мошенничествами глава города поинтересовался, какой максимальный ущерб был зафиксирован в Костанае. Как выяснилось, один человек лишился 92 млн тенге.

— Это чьи-то сбережения. Предприниматель, скорее всего? Это пенсионерка. Хорошо, чтобы у нас так пенсионеры жили. Вторая информация была — 34 млн тенге чуть не потеряла. Всю жизнь копят. Скорее всего, внуки, дети, не для того, чтобы завтра расстаться с этими деньгами. Поэтому здесь работу надо проводить, — отметил Марат Жундубаев.

Аким подчеркнул, что пенсионеры остаются одной из уязвимых для мошенников категорий населения. При этом статистика показывает, что чаще всего жертвами становятся более молодые жители.

— Пенсионеры — это одна из уязвимых категорий. Но в основном статистика показывает — это люди 18–44 лет. Это молодые люди, — сказал аким.

Марат Жундубаев подчеркнул необходимость усилить профилактическую и разъяснительную работу, чтобы жители города не становились жертвами мошеннических схем.

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