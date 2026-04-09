После изменений с 2027 года: что экономист советует делать с пенсионными накоплениями





Казахстанцам стоит заранее задуматься о дополнительных источниках пенсионного капитала и внимательнее относиться к управлению своими накоплениями. Такое мнение высказал экономист, автор Telegram-канала Tengenomika Руслан Султанов, сообщает LS.

Комментируя изменения в механизме государственной гарантии по пенсионным накоплениям, эксперт призвал не делать поспешных выводов. По его словам, нововведения не означают автоматического уменьшения накоплений или сокращения будущих пенсионных выплат.

Изменения начнут действовать с 1 января 2027 года и в первую очередь затронут распределение инвестиционных рисков.

По мнению Султанова, теперь еще большее значение приобретает качество управления пенсионными активами. При оценке результатов эксперт советует ориентироваться не только на доходность за отдельный год, поскольку пенсионные накопления формируются на протяжении десятилетий. Важнее анализировать показатели за длительный период и учитывать, позволяет ли полученная доходность сохранять покупательную способность средств.

Сейчас пенсионными активами казахстанцев управляют Национальный банк через ЕНПФ, а также частные управляющие инвестиционным портфелем.

Тем, кто рассматривает возможность передачи части пенсионных накоплений частному управляющему, Султанов рекомендует изучать не только показатели доходности. Следует учитывать инвестиционную стратегию, уровень риска, результаты относительно выбранного ориентира и количество лет, остающихся до выхода на пенсию.

Экономист также считает, что в долгосрочной перспективе полагаться исключительно на обязательные пенсионные накопления не всегда оптимально. При наличии финансовой возможности можно рассматривать дополнительные способы формирования пенсионного капитала, в том числе добровольные пенсионные взносы и другие долгосрочные инструменты накопления.

При этом ответственность за устойчивость пенсионной системы, подчеркнул эксперт, не должна перекладываться исключительно на граждан. Поскольку пенсионные взносы являются обязательными, особую роль играют прозрачность управления активами, понятные критерии оценки эффективности и регулярное информирование вкладчиков.

По мнению Султанова, доверие граждан к пенсионной системе во многом зависит от того, насколько понятны механизмы ее работы и происходящие в ней изменения.

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