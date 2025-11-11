Проверьте свой адрес: где в Костанае отключат электричество на этой неделе

С 27 по 31 июля в Костанае пройдут плановые ремонтные работы на объектах городской электросети. В связи с этим в ряде районов временно отключат электроэнергию. Ограничения затронут частный сектор, жилые дома, магазины и предприятия.
По данным Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait», работы будут проводиться по следующему графику.
27 июля
С 10:00 до 13:00 — ТОО «DS Corporation» по ул. Ш. Жанибек батыра, 50а.
С 14:00 до 17:00 — ТОО «DS Corporation», запитанное от РП-27.
Кроме того, с 27 по 31 июля с 10:00 до 18:00 ремонтные работы запланированы на КТП-042. Отключения затронут:
магазин «1+1» по ул. Тепличной, 22;
частный сектор по ул. Тепличной, 11–31, ул. Гольдаде, 1–7, 19, 5а, 2/1–2/6, 34–39, ул. Геологической, 63–69, 101.
27 и 28 июля
С 10:00 до 18:00 работы будут проводиться на РП-1. Без электроэнергии временно останутся магазин «Лента», ИП Сапбеков, ИП Сейтенов, ИП Ахчин Г., ИП Ахметова, а также стройплощадка ТОО «Сара КЗ» по ул. Каирбекова, 420б.
28 июля
С 10:00 до 13:00 — ТОО «Ида-групп» по ул. Пролетарской, 127.
С 28 по 31 июля с 10:00 до 18:00 ремонт запланирован на ТП-057. Отключения затронут КНС №4 «Костанай-Су», а также частный сектор:
ул. Совхозная — 2, 5/2, 7а, 7/1–7/20, 3/7, 1/1, 5/8, 5/4, 3/3;
ул. Южная — 2–14;
ул. Притобольская — 1–24;
ул. Тепличная — 1–30.
29 июля
С 10:00 до 12:00 работы пройдут в промзоне в районе ул. Ш. Жанибек батыра. Отключения коснутся ТОО «Агрокомпани», ИП Кобак, ИП Жанабильев, ТОО «Раскуль», ТОО «Капри», ТОО «Бест», ТОО «Agrinet development» и базы ТД «Баян-сулу».
С 10:00 до 13:00 ремонт запланирован на ТП-16. Электроэнергию временно отключат у ИП Аманов — клиника, СТО по ул. Мауленова, 10б, а также по адресам:
ул. Дощанова — 135а, 135/1;
ул. Мауленова — 2, 10/3, 10/5, 10/7.
31 июля
С 10:00 до 16:00 работы пройдут на ТП «Котельная». Отключения затронут стройплощадку по ул. Узкоколейной, 4/3 и частный сектор:
ул. Узкоколейная — 1/1–1/15, 1/2, 1б, 2, 2/1, 2/2, 8/11;
ул. Поповича — 2–20;
ул. Титова — 1–22, 1/1.
Жителям рекомендуют учитывать график плановых отключений при планировании дел.
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