Проверьте свой адрес: где в Костанае отключат электричество на этой неделе





С 27 по 31 июля в Костанае пройдут плановые ремонтные работы на объектах городской электросети. В связи с этим в ряде районов временно отключат электроэнергию. Ограничения затронут частный сектор, жилые дома, магазины и предприятия.

По данным Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait», работы будут проводиться по следующему графику.

27 июля

С 10:00 до 13:00 — ТОО «DS Corporation» по ул. Ш. Жанибек батыра, 50а.

С 14:00 до 17:00 — ТОО «DS Corporation», запитанное от РП-27.

Кроме того, с 27 по 31 июля с 10:00 до 18:00 ремонтные работы запланированы на КТП-042. Отключения затронут:

магазин «1+1» по ул. Тепличной, 22;

частный сектор по ул. Тепличной, 11–31, ул. Гольдаде, 1–7, 19, 5а, 2/1–2/6, 34–39, ул. Геологической, 63–69, 101.

27 и 28 июля

С 10:00 до 18:00 работы будут проводиться на РП-1. Без электроэнергии временно останутся магазин «Лента», ИП Сапбеков, ИП Сейтенов, ИП Ахчин Г., ИП Ахметова, а также стройплощадка ТОО «Сара КЗ» по ул. Каирбекова, 420б.

28 июля

С 10:00 до 13:00 — ТОО «Ида-групп» по ул. Пролетарской, 127.

С 28 по 31 июля с 10:00 до 18:00 ремонт запланирован на ТП-057. Отключения затронут КНС №4 «Костанай-Су», а также частный сектор:

ул. Совхозная — 2, 5/2, 7а, 7/1–7/20, 3/7, 1/1, 5/8, 5/4, 3/3;

ул. Южная — 2–14;

ул. Притобольская — 1–24;

ул. Тепличная — 1–30.

29 июля

С 10:00 до 12:00 работы пройдут в промзоне в районе ул. Ш. Жанибек батыра. Отключения коснутся ТОО «Агрокомпани», ИП Кобак, ИП Жанабильев, ТОО «Раскуль», ТОО «Капри», ТОО «Бест», ТОО «Agrinet development» и базы ТД «Баян-сулу».

С 10:00 до 13:00 ремонт запланирован на ТП-16. Электроэнергию временно отключат у ИП Аманов — клиника, СТО по ул. Мауленова, 10б, а также по адресам:

ул. Дощанова — 135а, 135/1;

ул. Мауленова — 2, 10/3, 10/5, 10/7.

31 июля

С 10:00 до 16:00 работы пройдут на ТП «Котельная». Отключения затронут стройплощадку по ул. Узкоколейной, 4/3 и частный сектор:

ул. Узкоколейная — 1/1–1/15, 1/2, 1б, 2, 2/1, 2/2, 8/11;

ул. Поповича — 2–20;

ул. Титова — 1–22, 1/1.

Жителям рекомендуют учитывать график плановых отключений при планировании дел.

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