Жара до +44 и грозы с градом: какой будет погода в Казахстане 28–30 июля

В Казахстане в ближайшие дни вновь ожидается сильная жара. При этом в ряде регионов прогнозируются дожди, грозы, усиление ветра и град.
По прогнозу синоптиков, 28–30 июля под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами ожидается усиление ветра, возможен град.
Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Восточно-Казахстанской области, где ожидаются сильные дожди.
Без осадков сохранится погода на юге страны. Этот регион будет находиться под влиянием сухих воздушных масс, поступающих из районов Ирана.
Одновременно на большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Исключением станут западные регионы страны.
В дневные часы в северной половине Казахстана воздух прогреется до +30…+38 градусов. На юге страны жара будет еще сильнее — столбики термометров поднимутся до +33…+44 градусов.
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