Дешевые квартиры и просьба о задатке: как обманывают арендаторов жилья в Казахстане





С августа по сентябрь рынок аренды жилья в Казахстане традиционно оживляется. Одна из причин — приезд студентов, которые начинают искать квартиры в крупных городах. Недостатком опыта у молодых арендаторов нередко пользуются мошенники, nur.kz

Одна из наиболее распространенных схем — размещение поддельных объявлений на специализированных сайтах и в социальных сетях. Потенциальных арендаторов привлекают красивыми фотографиями и стоимостью жилья, которая может быть на 20–30% ниже рыночной.

После обращения по объявлению потенциальному жильцу предлагают внести задаток или оплатить «бронь». Обычно это объясняют большим количеством желающих снять квартиру и необходимостью как можно быстрее закрепить ее за конкретным человеком.

Для убедительности злоумышленники могут присылать фотографии удостоверения личности, договора купли-продажи и других документов. Однако такие документы зачастую принадлежат другим людям: их могли найти в интернете либо получить обманным путем у настоящих собственников недвижимости.

После перевода денег мошенник перестает выходить на связь. Прибыв по указанному адресу, пострадавший может обнаружить, что квартира принадлежит совершенно другому человеку, уже занята или вообще не существует.

Еще одна схема — так называемая двойная аренда. Мошенники снимают квартиру на короткий срок, после чего выдают себя за собственников и предлагают жилье сразу нескольким людям. Они проводят показы, получают оплату за первый месяц и депозит, а затем исчезают. В результате несколько арендаторов одновременно претендуют на одну квартиру, которая на самом деле принадлежит другому человеку.

Риски существуют и при обращении к недобросовестным риелторам. Клиенту могут предложить заранее оплатить услуги по поиску квартиры, а после получения денег предоставить лишь список телефонных номеров из открытых объявлений. Все переговоры и поиск подходящего варианта человеку приходится вести самостоятельно.

Проблемы могут возникнуть и с недобросовестными собственниками. После заселения они могут попытаться изменить стоимость аренды, потребовать дополнительные платежи либо создать условия для досрочного расторжения договора, чтобы не возвращать депозит или внесенную заранее оплату.

Чтобы снизить риск обмана, специалисты рекомендуют не переводить деньги за «бронь» квартиры до личного осмотра жилья и проверки документов. Оплачивать услуги риелтора следует после их фактического оказания и с получением подтверждающего оплату документа.

Перед заключением сделки необходимо проверить личность собственника и его права на недвижимость. В частности, можно запросить справку о зарегистрированных правах и обременениях на недвижимое имущество.

Отдельное внимание следует уделить договору аренды. В документе необходимо указать данные сторон, размер и порядок оплаты, права и обязанности арендатора и владельца, ответственность за имущество и другие существенные условия. Также рекомендуется составить акт приема-передачи квартиры с описанием находящегося в ней имущества.

С рисками сталкиваются не только арендаторы. Владельцы квартир также могут оказаться жертвами мошенников или невольно быть вовлечены в преступную схему, например при двойной аренде.

Поэтому оформление письменного договора отвечает интересам обеих сторон и позволяет снизить вероятность финансовых потерь и спорных ситуаций.

@Автор Марлен Мауленкулов

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