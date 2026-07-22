Участковые пошли по домам: выявлено более 10 тысяч нарушений





Более 10,5 тысячи правонарушений выявили полицейские за первые 12 дней оперативно-профилактического мероприятия «Участок» в Костанайской области.

Главная задача операции — усилить взаимодействие участковых инспекторов с населением и своевременно выявлять проблемы, которые могут повлиять на безопасность жителей.

За это время сотрудники полиции обошли более 79 тысяч домов и квартир. Во время обходов они проверяют оперативную обстановку, общаются с жителями, принимают обращения и консультируют по вопросам безопасности.

Особое внимание уделяется несовершеннолетним. Полицейские выявили подростков, которые ночью находились в развлекательных заведениях без сопровождения родителей, а также случаи употребления ими алкоголя.

— На постоянном контроле находятся несовершеннолетние. За время проведения мероприятия выявлены подростки, находившиеся ночью в развлекательных заведениях без сопровождения родителей, а также употреблявшие алкоголь. С каждым таким случаем проводится индивидуальная профилактическая работа как с детьми, так и с их законными представителями, — сообщил начальник Управления общественной безопасности ДП Костанайской области Максут Ералиев.

Кроме того, участковые проверили более 15 тысяч человек, состоящих на профилактическом учете, и свыше 6,5 тысячи владельцев гражданского оружия.

В ходе проверок выявлены нарушения правил хранения оружия, также изъяты незарегистрированные единицы огнестрельного оружия.

Проверяется и соблюдение миграционного законодательства. В частности, установлены случаи, когда принимающие лица своевременно не уведомляли органы внутренних дел о проживании иностранных граждан.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» в Костанайской области продлится до 15 августа.

11 человек пострадали в ДТП за выходные в Костанайской области Девять дорожно-транспортных происшествий зарегистрировали в Костанайской области за выходные. В результате аварий травмы получили 11...

Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Костанайской области Казгидромет предупреждает о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в Костанайской области. Высокая пожарная опасность ожидается...