Участковые пошли по домам: выявлено более 10 тысяч нарушений

Более 10,5 тысячи правонарушений выявили полицейские за первые 12 дней оперативно-профилактического мероприятия «Участок» в Костанайской области.
Главная задача операции — усилить взаимодействие участковых инспекторов с населением и своевременно выявлять проблемы, которые могут повлиять на безопасность жителей.
За это время сотрудники полиции обошли более 79 тысяч домов и квартир. Во время обходов они проверяют оперативную обстановку, общаются с жителями, принимают обращения и консультируют по вопросам безопасности.
Особое внимание уделяется несовершеннолетним. Полицейские выявили подростков, которые ночью находились в развлекательных заведениях без сопровождения родителей, а также случаи употребления ими алкоголя.
— На постоянном контроле находятся несовершеннолетние. За время проведения мероприятия выявлены подростки, находившиеся ночью в развлекательных заведениях без сопровождения родителей, а также употреблявшие алкоголь. С каждым таким случаем проводится индивидуальная профилактическая работа как с детьми, так и с их законными представителями, — сообщил начальник Управления общественной безопасности ДП Костанайской области Максут Ералиев.
Кроме того, участковые проверили более 15 тысяч человек, состоящих на профилактическом учете, и свыше 6,5 тысячи владельцев гражданского оружия.
В ходе проверок выявлены нарушения правил хранения оружия, также изъяты незарегистрированные единицы огнестрельного оружия.
Проверяется и соблюдение миграционного законодательства. В частности, установлены случаи, когда принимающие лица своевременно не уведомляли органы внутренних дел о проживании иностранных граждан.
Оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» в Костанайской области продлится до 15 августа.
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