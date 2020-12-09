11 человек прилетели в Костанай из Египта без справки ПЦР

8 декабря 2020 года в АО «Международный аэропорт Костанай» прибыл международный авиарейс сообщением «Шарм Эль Шейх-Костанай».

На борту находилось 239 пассажиров, 6 членов экипажа. Совместно с специалистами костанайского отделенческого Управления на транспорте и специалистом санитарно-карантинного пункта г. Костанай по прилету международного авиарейса всем пассажирам проведена термометрия, анкетирование, проверено наличие справок ПЦР-теста.

11 пассажиров прибыли без справки ПЦР и были помещены в карантинный госпиталь города Тобыл, для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР-анализа.

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