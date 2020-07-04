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  3. 11 человек скончались в Аркалыке от отравления этанолом

11 человек скончались в Аркалыке от отравления этанолом

COVID-2019 в Казахстане

- зарегистрированно

- выздоровевших

- летальных случаев

- в Костанайской области

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В Аркалыке от отравления этанолом скончалось люди. Уже установлена причина смерти у двоих из 11 скончавшихся в течение суток человек, сообщает пресс-служба департамента полиции по Костанайской области.

Первые пострадавшие обратились в 5.20 ч утра 3 июля. В течение следующих суток скончалось всего 11 человек. В настоящий момент по данному факту полиция начала досудебное расследование по статье 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Назначены дальнейшие экспертизы. Проводятся необходимые следственные мероприятия. Ход расследования уголовного дела взят на контроль.
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