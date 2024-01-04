11 дополнительных выходных ждут казахстанцев в 2024 году — календарь

По данным портала электронного правительства Казахстана, в наступившем 2024 году у работающих граждан будет ещё 11 дополнительных выходных, сообщает informburo.kz

В марте их будет сразу четыре: 8-го – в честь Международного женского дня, а также 21, 22 и 25-го – в честь Наурыза. 25 марта, понедельник, будет выходным, потому что Наурыз отмечают три дня, а 23 марта в этом году выпадает на субботу.

Ещё три дополнительных выходных будет в мае: в честь Праздника единства народа Казахстана (1 мая), Дня защитника Отечества (7 мая) и Дня Победы (9 мая). Первый день Курбан-айта приходится на 16 июня – воскресенье (переноса выходного дня не будет).

Затем казахстанцы отдохнут 8 июля. Выходной перенесут, так как 6 июля, День столицы, выпадает на субботу. После этого трудящиеся отдохнут 30 августа (День Конституции), 25 октября (День Республики) и 16 декабря (День Независимости). Это будут две пятницы и понедельник соответственно

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