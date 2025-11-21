USD 518.19 EUR 597.32 RUB 6.43

11 лет колонии за убийство односельчанина: присяжные признали жителя Костанайской области виновным

— Сегодня, 16:29
суд

pixabay.com

В Костанайской области вынесен приговор по делу об убийстве, совершённом в селе Красная Пресня Мендыкаринского района. Суд с участием присяжных признал Максута Омарова виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

По материалам дела, в одну из апрельских ночей этого года Омаров совершил кражу из соседского дома. Через несколько дней, во время совместного распития алкоголя у соседа, между мужчинами вспыхнул конфликт. Подсудимый нанёс потерпевшему четыре удара ножом в область грудной клетки, от полученных ранений тот скончался.

Омаров вину не признал, однако показания свидетелей, заключения экспертов и иные доказательства убедили коллегию присяжных в его причастности к преступлению.

Государственный обвинитель просил назначить 13 лет лишения свободы, суд определил срок наказания в 11 лет.



