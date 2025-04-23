Оправдан по делу на 795 млн тенге: суд в Костанае не нашел состава преступления

Суд №2 Костаная вынес оправдательный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвиняли в краже в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.
В чем обвиняли подсудимого
По версии следствия, с октября 2024 года по август 2025 года мужчина осуществлял выемку техногенных минеральных образований (ТМО) с отвалов Аркалыкских участков месторождения, организовал их хранение, переработку и последующую реализацию через товарищество с ограниченной ответственностью.
Следствие посчитало, что в результате этих действий государству в лице Министерства промышленности и строительства был причинен ущерб на сумму более 795 миллионов тенге.
Что установил суд
В ходе судебного разбирательства было установлено, что спорные техногенные минеральные образования не закреплены на балансе какого-либо юридического лица и не вовлечены в экономический оборот как самостоятельное имущество.
По мнению суда, в связи с этим они не могут рассматриваться в качестве предмета хищения.
Также суд пришел к выводу, что данные образования по своей правовой природе относятся к природным ресурсам.
Позиции сторон
Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде шести лет лишения свободы в учреждении средней безопасности и удовлетворить гражданский иск.
Сам подсудимый вину не признал и просил суд оправдать его.
Почему суд оправдал подсудимого
Суд критически оценил расчет ущерба, представленный стороной обвинения. В частности, он был основан на стоимости промышленного оксида алюминия, тогда как исследованные материалы свидетельствовали о том, что спорное сырье относится к глинам.
Кроме того, суд указал на отсутствие достоверных и бесспорных данных о размере причиненного ущерба. Количество изъятых ТМО определялось косвенным методом, без проведения маркшейдерско-геодезических замеров и установления фактического объема выемки.
Также отмечено, что отсутствие лицензии на недропользование само по себе не образует состав преступления, предусмотренного статьей о незаконном предпринимательстве.
Суд установил, что продукция, реализуемая ТОО «Огнеупорснаб», являлась результатом переработки и обогащения сырья, введенного в хозяйственный оборот в качестве самостоятельного товара, а ее стоимость формировалась за счет технологической обработки.
По итогам рассмотрения дела суд признал подсудимого невиновным и оправдал его за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.
За оправданным признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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