В двух популярных локациях Костаная установили камеры видеонаблюдения





В целях повышения уровня безопасности жителей и гостей города акиматом Костаная совместно с ТОО «ФартеК», за счёт собственных средств компании, установлено 12 камер видеонаблюдения в парке «Керуен» и на озере Тарелочка, расположенных в микрорайоне Аэропорт.

Камеры подключены к Центру оперативного управления Департамента полиции Костанайской области, что обеспечивает круглосуточный мониторинг общественного порядка и позволяет оперативно реагировать на возможные правонарушения и чрезвычайные ситуации, в том числе на воде, что особенно актуально в летний период.

В дальнейшем также планируется подключение системы видеонаблюдения к Ситуационному центру акимата города Костаная. Это позволит организовать централизованный мониторинг территории и повысить эффективность взаимодействия оперативных, экстренных и коммунальных служб города.

Реализация проекта направлена на создание комфортной и безопасной городской среды для жителей и гостей областного центра.

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