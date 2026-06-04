В двух популярных локациях Костаная установили камеры видеонаблюдения

В целях повышения уровня безопасности жителей и гостей города акиматом Костаная совместно с ТОО «ФартеК», за счёт собственных средств компании, установлено 12 камер видеонаблюдения в парке «Керуен» и на озере Тарелочка, расположенных в микрорайоне Аэропорт.
Камеры подключены к Центру оперативного управления Департамента полиции Костанайской области, что обеспечивает круглосуточный мониторинг общественного порядка и позволяет оперативно реагировать на возможные правонарушения и чрезвычайные ситуации, в том числе на воде, что особенно актуально в летний период.
В дальнейшем также планируется подключение системы видеонаблюдения к Ситуационному центру акимата города Костаная. Это позволит организовать централизованный мониторинг территории и повысить эффективность взаимодействия оперативных, экстренных и коммунальных служб города.
Реализация проекта направлена на создание комфортной и безопасной городской среды для жителей и гостей областного центра.
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