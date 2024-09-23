Ранее полицией были задержаны двое молодых людей, которые закладывали наркотики в разных уголках областного центра.

Один из них обучался на четвёртом курсе факультета физической культуры. При обыске на их съемной квартире сотрудниками было изъято более 4 кг синтетического наркотика — «а- PVP». Кроме этого, обнаружены электронные весы, 240 мини-магнитов, изолента, фольга и другие приспособления для расфасовки наркотика.

Стоимость изъятой партии на черном рынке составляет около 100 млн. тенге. Полицейские не допустили в оборот более 15 тысяч доз.

За распространение наркотических средств в особо крупном размере приговором суда, обоим назначено по 11 лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

С начала года сотрудниками по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области из незаконного оборота изъято 63 кг различных наркотических средств.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.