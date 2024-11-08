175 сотрудников сельскохозяйственного предприятия в селе Заречное Костанайского района с января не получают заработную плату. Скотники, доярки, техперсонал и охранники заявляют, что выполняли все требования работодателя, но не получили ни тиына за многомесячный труд. Руководство предприятия кормит сотрудников обещаниями, а свои действия они объясняют финансовыми проблемами.

Больше 20 лет Зинагуль Агибаева работает научным сотрудником в сельскохозяйственном предприятии ОПХ «Заречное». Женщина рассказывает, что раньше их земли славились на всю страну. Однако в последние три года ситуация резко ухудшилась. С 2021 года за сотрудников перестали платить взносы в систему ОСМС и пенсионный фонд. А усугубилась ситуация в начале этого года, с января они не получают заработную плату. А коллектив здесь немаленький.

«Мы просто сыты обещаниями нашего директора. Он сказал в мае, я вам отдам, как посею. Я вам отдам, как уборку проведу. Все убрали, нет зарплаты до сих пор. Мы не можем обратиться никуда, даже в больницу. Мы выпрашиваем свою зарплату, умоляем, уже на колени опустились. Это что такое?», — возмущается Зинагуль Агибаева.

Люди рассказывают, что все это время они верили руководству. Но, дальше, говорят, терпеть не намерены.

«Лекарства купить не на что, хлеб даже купить не на что. Народ уже устал. У нас тут коллектив был около 250 человек, осталось примерно 175. И за это время, которые ушли пенсионеры, кто-то уволился уже не вытерпел, не получили ни копейки. Как нам дальше жить? Директор обещал, мол, уборку проведу до копейки рассчитаюсь. Сентябрь прошел, октябрь прошел, ноябрь проходит», — говорит Мурат Кемпиров. «Сколько можно уже «лапшу людям на уши вешать». Людям обещать, обещать. Кто-то на ипотеке сидит, кто-то на кредитах сидит. Тоже их душат, кредиту не скажешь «завтра заплачу, потерпите». Уже не знаем», — говорит Ботагоз Юдакова. Зашли мы к руководству предприятия, сам руководитель был на месте, и сначала согласился нам дать комментарий, но потом сказал, что плохо себя чувствует, и отказался. Находился здесь и заместитель акима Костанайского района, который объяснил, что у предприятия возникли трудности со сбытом зерна, решить проблему, и частично выплатить заработную плату сотрудникам пообещали до 25 ноября. «Это годами накапливалось кредиторская задолженность, реализация зерна во время не происходила. Оптимизацию не провели в своем предприятии. Предприятие небольшое, а коллектив очень большой, 200 человек работает. Если вы посмотрите такие же предприятия, где такой же объем производственных работ там 50-60 человек работает. Нужно было проводить оптимизацию, а не накапливать долги», — объяснил заместитель акима Костанайского района. Кайрарт Абиш отметил, что этот вопрос на постоянном контроле у районного руководства. Находился здесь и руководитель департамента госинспекции труда, который отметил, что у них в базе это предприятие с 2021-го года числится в высокой степени риска. С этого времени начали поступать первые жалобы на зедержку заработной платы. Только в этом году инспекция провела здесь 4 проверки.

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