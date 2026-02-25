USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

11 пострадавших детей: полиция бьёт тревогу из-за бродячих собак в Костанае

— Сегодня, 11:28
Изображение для новости: 11 пострадавших детей: полиция бьёт тревогу из-за бродячих собак в Костанае

Кадр из видео

В Костанайской области сохраняется острая проблема бродячих животных. Об этом на областном совещании заявил начальник департамента полиции региона Ерлан Файзуллин.

По его словам, с начала года в полицию поступило свыше 90 сообщений об агрессивном поведении безнадзорных собак по отношению к людям и домашним животным. В наиболее уязвимом положении оказываются дети. Только в Костанае пострадали 11 несовершеннолетних.

Полномочия переданы акиматам

Руководитель полиции напомнил, что с 18 января 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве. Теперь полномочия по отлову, временному содержанию, идентификации, стерилизации и вакцинации безнадзорных животных переданы от управления ветеринарии районным и городским акиматам.

Именно они будут проводить государственные закупки и организовывать соответствующие услуги.

При этом, по словам Ерлана Файзуллина, необходимо адекватно оценивать реальную ситуацию и планировать финансирование с учётом фактической численности животных.

Выделенных средств может быть недостаточно

В прошлом году из местного бюджета было выделено 125 миллионов тенге, исходя из расчёта на 4 тысячи безнадзорных животных.

Однако только в областном центре, по данным полиции, насчитывается более 3 тысяч бродячих собак.

В ведомстве подчёркивают, что при планировании расходов важно учитывать реальные потребности, чтобы меры по регулированию численности животных были эффективными.

 



