11 участков дорог в Костанайской области признаны аварийно-опасными

Совсем недавно национальная компания “КазАвтоЖол” проводила инспекцию аварийно-опасных участков дорог республиканского значения.

По подсчетам компании, 300 участков на республиканских трассах являются небезопасными для автомобилистов. Есть такие и на территории нашего региона.

«В настоящее время по Костанайской области на автодорогах республиканского значения имеются 11 участков, признанные аварийно-опасными. Из них по техническому состоянию — 8, по концентрации ДТП — 3. Основными причинами ДТП на республиканских автодорогах являются нарушения правил дорожного движения: выезд на встречную полосу при совершении обгона, превышение скоростного режима ,несоблюдение требований дорожных знаков и разметок, нарушение правил маневрирования и иные нарушения ПДД», — говорит старший инспектор дорожно-технической инспекции УАП ДП Костанайской области Серикпай Кадирбаев.

С начала года в Костанайской области на дорогах республиканского значения произошло 42 ДТП. Погибло 26 человек, ранено 66. Зафиксировано и три дорожно-траспортных происшествия с участием животных. Произошли они на автодорогах «Костанай-Аулиеколь-Сурган», «Жезказган-Петропавловск» и «Аркалык-Торгай». В них также не обошлось без жертв. 2 человека погибло и 6 получили травмы. Национальная компания «Казавтожол» в связи с этим, также усилила работу по обеспечению безопасности на аварийно-опасных участках.

«Первое, хозяева домашних животных будут оснащены светоотражающими лентами для повязки, а также светоотражающей аэрозолью. Кроме того, продолжиться и разъяснительная работа. Второе, планируется увеличение количества шумовых полос на аварийно-опасных участках республиканских трасс. И третье, будет устанавливаться дополнительное количество стробоскопов и сетчатого ограждения», — сказала официальный представитель АО «НК «Казавтожаол» Ляззат Стамгазиева.

Проводятся и рейдовые мероприятия полицейскими, с привлечением к ответственности водителей, нарушающих правила дорожного движения. 205 предписаний сотрудники дорожно-технической инспекции выписали после обследования автодорог. 35 должностных лиц привлекли к административной ответственности за неудовлетворительное содержание трасс. Уменьшить количество аварийно-опасных участков удается и благодаря проводимому ремонту и реконструкции автодорог.

«Количество меняется. Где-то прибавляется, где-то уменьшается. Но в основном количество уменьшается. Закладывается бюджет финансовых средств, проводится ремонт-реконструкция, капитальный ремонт. Вот у нас автодорога А-22 «Рудный-Костанай», получается за Рудным у нас проводится реконструкция автодороги. Раньше у нас этот участок был аварийно-опасным», — говорит Серикпай Кадирбаев.

После завершения всех работ, этой дороге присвоят первую категорию, а значит полос на ней станет больше. Таким образом, водителям при обгоне не нужно будет выезжать на «встречку». При этом, полицеские говорят о том, что снизить количество ДТП, в том числе и на аварийно-опасных участках, можно будет лишь тогда, когда каждый водитель будет трезво оценивать ситуацию, соблюдать правила дорожного движения и не подвергать напрасно свою жизнь и жизнь пассажиров опасности.

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