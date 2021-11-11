11 ударов топором. К длительному сроку заключения приговорен 74-летний житель Костаная за убийство сына

Приговор, вынесенный костанайцу Вячеславу Грекову, судье специализированного уголовного суда, пришлось пояснять, повысив тон голоса. Подсудимому 74 года, и он плохо слышит. Но, как установило следствие, ему хватило сил убить своего 30-летнего сына Василия Скиданенко.

Тот пришел на предприятие, в котором отец работал сторожем, поздним вечером 26 июня, с требованием о выдаче денег. Греков денег не дал, попросил сына уйти, но тот, выпив бутылку пива, лег спать прямо на полу. На утро Греков начал будить сына, тот отреагировал агрессивно, начался конфликт.

«В ходе конфликта Скидоненко ударил Грекова в область лица, причинив легкий вред здоровью, а также выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой. В результате внезапно возникших неприязненных отношений, Греков, будучи в состоянии алкогольного опьянения легкой степени, с целью совершения убийства, на улице вооружился топором», — зачитала судья Алтынай Сагиндыкова.

Старик вернулся в сторожевую будку. Сын, по-прежнему лежащий на полу, продолжил его оскорблять. Греков ударил Скидоненко топором, вышел из сторожки, вновь зашел, и ударил снова. Всего нанес 11 ударов. От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте. Старик сам вызвал полицию, и в суде свою причастность к совершению убийства не оспаривал. На первых заседаниях даже просил назначить ему расстрел в качестве наказания. Обстоятельством смягчающим уголовную ответственность суд признает признание вины и раскаяние, а так же признает противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом совершения преступления. Обстоятельством отягчающим суд признает состояние алкогольного опьянения Суд, при вынесении наказания, учел личность подсудимого. На данный момент, все его прошлые судимости, из-за которых он и не жил с детьми, уже погашены. На работе он характеризуется удовлетворительно. Так же учтен его пожилой возраст.

Суд назначил подсудимому 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Сестра погибшего, которая является дочерью подсудимого, предъявила отцу иск в 1 миллион тенге, в качестве возмещения морального вреда. Суд его удовлетворил.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток.

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