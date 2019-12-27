11 уголовных дел заведено на судей

В текущем году на казахстанских судей завели 11 уголовных дел, шесть из которых были переданы в суд. Об этом на брифинге рассказал старший следователь первого департамента агентства Казахстана по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает Sputnik.

— За истекший период 2019 года в производстве антикоррупционной службы находилось 11 уголовных дел в отношении судей, — рассказал Бигайдаров.

Подозреваемые работали в судах Костанайской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в Алматы и Шымкенте.

— Шесть уголовных дел направлены в суд. По всем шести делам назначены приговоры, судьи осуждены к различным срокам и мерам наказания, — добавил следователь агентства.

При этом дела, которые рассматривали судьи, осужденные за коррупцию, по словам Бигайдарова, могут быть пересмотрены, если будет доказано, что решения по ним были неправомерными.

Это предполагает статья 418 Уголовного кодекса Казахстана «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта», отметил он.

Ранее министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев отмечал необходимость закрепления в законе права судебных исполнителей на видеофиксацию процесса взыскания долгов.

Это, по его мнению, позволит повысить прозрачность процессуального действия и уменьшить количество жалоб со стороны казахстанцев.