112 новых случаев коронавируса выявлены в Казахстане

По состоянию на 23.35 часов 13 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Госкомиссии.

Зарегистрировано еще 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Нур — Султане – 3, в Алматы — 99, в Карагандинской области — 1, в Алматинской области — 1, в Акмолинской области — 2, в Западно — Казахстанской области — 2, в Туркестанской области — 1, в Атырауской области — 3.

Всего в стране подтверждены 1091 случаев регистрации коронавируса, из них:

в Нур-Султане – 260,

в Алматы — 271,

в Кызылординской области — 119,

в Карагандинской области — 77,

в Акмолинской области — 73,

в Атырауской области — 62,

в Жамбылской области — 46,

в Туркестанская область — 43,

в Шымкенте — 38,

в СКО — 26,

в Алматинской области — 21,

в Актюбинской области — 11,

в Мангистауской области — 10,

в Павлодарской области — 10,

у ЗКО — 11,

в ВКО — 8,

в Костанайской области — 3.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.