112 новых случаев коронавируса выявлены в Казахстане

По состоянию на 23.35 часов 13 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Госкомиссии.
Зарегистрировано еще 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Нур — Султане – 3, в Алматы — 99, в Карагандинской области — 1, в Алматинской области — 1, в Акмолинской области — 2, в Западно — Казахстанской области — 2, в Туркестанской области — 1, в Атырауской области — 3.
Всего в стране подтверждены 1091 случаев регистрации коронавируса, из них:
в Нур-Султане – 260,
в Алматы — 271,
в Кызылординской области — 119,
в Карагандинской области — 77,
в Акмолинской области — 73,
в Атырауской области — 62,
в Жамбылской области — 46,
в Туркестанская область — 43,
в Шымкенте — 38,
в СКО — 26,
в Алматинской области — 21,
в Актюбинской области — 11,
в Мангистауской области — 10,
в Павлодарской области — 10,
у ЗКО — 11,
в ВКО — 8,
в Костанайской области — 3.