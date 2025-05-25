Депутат Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании палаты раскритиковал постановление АРРФР в области страхования гражданско-правовой ответственности водителей, передает корреспондент NUR.KZ.
«Хотя этот документ напрямую касается около 6 миллионов владельцев транспортных средств, зарегистрированных в нашей стране, он был принят в одностороннем порядке, без учета их мнения и без участия представителей транспортной отрасли.
В результате принятия этого постановления, вместо повышения эффективности страхования водителей, мы видим обратное: на карманы водителей наложено дополнительное бремя, а ряд норм постановления противоречат Конституции», — сказал Елнур Бейсенбаев.
Так, по его словам, с 7 апреля 2025 года страховая премия по регионам необоснованно резко выросла.
«По сравнению с 2023 годом, первоначальный страховой тариф в регионах вырос в два раза и составил приблизительно 78 тысяч тенге, тогда как в Астане он вырос в три раза и достиг 112 000 тенге.
Таким образом столичный житель, впервые зарегистрировавший свой автомобиль, теперь заплатит не 36 тысяч, а 112 тысяч тенге, алматинцы — минимум 78 тысяч тенге, а жители других регионов приобретут страховой полис примерно за 40 тысяч тенге», — заявил он. В постановлении, по его данным, допущена норма, создающая неравенство между гражданами по страховому коэффициенту.
«Если гражданин Казахстана впервые оформляет страховку, то применяется класс А (коэффициент 1,8), а для иностранного гражданина сразу применяется самый высокий класс — 13-й (коэффициент 0,5).
В результате молодой водитель нашей страны заплатит 80 000 тенге, а иностранному гражданину сразу предоставляется 50-процентная скидка. Разница как между небом и землей! Это грубо нарушает закрепленный в нашей Конституции принцип «равенства перед законом»,- пояснил мажилисмен.
Документом, отметил Бейсенбаев, водители мотоциклов, скутеров и мопедов рассматриваются в одной категории наравне с владельцами автомобилей.
«Это тоже нелогично. Например, в 2023 году водитель скутера платил 7 тысяч тенге, а с 7 апреля 2025 года эта сумма выросла примерно до 50 тысяч тенге. Само собой разумеется, что подобная ситуация значительно ударит по карману молодежи и низкодоходных граждан, работающих курьерами.
Теперь существует риск, что молодые люди вообще не смогут позволить себе оплатить страховой тариф, размер которого сопоставим со стоимостью самого скутера», — подчеркнул парламентарий.
Депутат считает справедливым, «если бы тарифы были подняты на 20-30%».
«Но здесь мы видим повышение тарифов до 200%. Это может привести к социальному недовольству со стороны водителей Казахстана», — добавил Бейсенбаев.
В этой связи Елнур Бейсенбаев просит правительство пересмотреть данное постановление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
@Автор: Айгерим Аскарова, Юлия Павлова
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