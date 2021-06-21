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113 педофилов посадили в Казахстане

Фото из открытых источников

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Под председательством Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова на расширенном заседании коллегии подведены итоги работы органов прокуратуры за первое полугодие 2021 года, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, в текущем году органами прокуратуры проведена определенная работа по защите интересов государства и граждан, профилактике борьбы с преступностью, внедрению института трехзвенной модели уголовного процесса.

В сфере защиты общественных интересов в госбюджет возмещено более 11 млрд тенге. Взыскано 3,4 млрд тенге задолженности по заработной плате в пользу 405 тыс. работников. Мобильными группами пресечено более 70 тыс. нарушений прав предпринимателей, отменено 29 тыс. административных производств на сумму свыше 26 млн тенге. В результате ужесточения уголовного законодательства число лишенных свободы за управление транспортом в нетрезвом виде увеличилось в 4,5 раза — со 106 до 473, по делам о сексуальном насилии детей в исправительные учреждения направлены все 113 педофилов, отмечает пресс-служба Генпрокуратуры РК

В ведомстве отметили, что в уголовном процессе акцент сделан на повышение качества прокурорского надзора за следствием.

Нужно шире применять цифровые технологии для обеспечения прозрачности и оперативного реагирования на допускаемые нарушения прав граждан и бизнеса, сообщил Гизат Нурдаулетов

Он подчеркнул необходимость качественного исполнения поручений президента по защите прав предпринимателей, контролю за реализацией антикризисных мер, вопросам лекарственного, медицинского обеспечения, соблюдению земельного законодательства, а также ориентировал на проведение анализа причин роста цен на социально значимые продукты питания.

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