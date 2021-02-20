115 центров обслуживания населения модернизируют в Казахстане

Министр представил отчёт о деятельности ведомства за 2020 год, рассказал о перспективах развития цифровизации, а также о реализации обозначенных в Послании задач, направленных на повышение доступности интернет-связи, в том числе в сельской местности, передает informburo.kz

«Багдат Мусин сообщил, что утверждены требования по качеству связи: теперь для сетей 3G/4G определены минимальные пороги качества. Ранее минимальный порог качества связи не регламентировался. Профильное ведомство разработало поправки в законодательство по распределению радиочастот в формате аукциона, что имеет важное значение в процессе перехода на 5G. Также подготовлены поправки, согласно которым сумма штрафов за нарушение параметров качества связи увеличивается до 1000 МРП», – говорится в сообщении.

Президенту также доложили о предпринятых шагах по обеспечению доступности государственных услуг. Багдат Мусин рассказал о внедрении биометрической идентификации в мобильное приложение eGov mobile, что позволило значительно сократить время регистрации и получения услуг. Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить работу по предоставлению госуслуг через это приложение.

В контексте реализации концепции слышащего государства был представлен сервис e-обращений, который даст гражданам возможность подавать обращения в несколько кликов и получать оперативную обратную связь от государственных органов. Касым-Жомарт Токаев одобрил создание такого сервиса и дал поручение по его эффективному внедрению.

«Министр также рассказал о деятельности госкорпорации «Правительство для граждан», в том числе о планах по модернизации 115 ЦОНов по всей стране. В этой связи актуальным становится вопрос о повышении кадрового потенциала госкорпорации. Касым-Жомарту Токаеву доложили об использовании опыта президентского молодёжного кадрового резерва при отборе кандидатов на руководящие должности, в том числе на посты руководителей ЦОНов. Поддержав эту идею, Президент указал на важность обеспечения максимальной прозрачности в процессе отбора», – говорится в сообщении Акорды.

Багдат Мусин отчитался о процессе трансформации национального проекта «Цифровой Казахстан», основной фокус которого будет направлен на обеспечение взаимодействия государства с гражданами и оцифровку всех жизненных ситуации, связанных с решением проблем населения.

Министр также доложил главе государства о развитии казахстанской системы спутниковой связи KazSat. В частности, принято решение о прекращении проекта KazSat-2R в пользу инновационных решений, в том числе связанных со спутниковыми группировками связи нового поколения. Это позволит сэкономить миллиарды тенге бюджетных средств.

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