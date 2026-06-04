115 тысяч казахстанцев попали под проверку из-за мобильных переводов





Министерство финансов совместно с десятью банками провело анализ мобильных переводов физических лиц. По итогам проверки вопросы возникли к 115 тысячам человек.

Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил министр финансов Казахстана Мади Такиев.

Проверяли частые переводы на крупные суммы

По словам главы Минфина, в поле зрения налоговых органов попали граждане, которые в течение трех месяцев получили более 100 денежных переводов на общую сумму свыше 1,02 млн тенге.

Общий объем таких операций превысил 1 трлн тенге.

Как отметил министр, основная часть переводов пришлась на физических лиц. По данным ведомства, около 67 тысяч человек получили переводы на общую сумму порядка 670 млрд тенге.

Кроме того, среди получателей выявили около 7,8 тысячи нерезидентов.

Получателям направили уведомления

Теперь гражданам предстоит объяснить происхождение поступивших средств и цели переводов.

По словам Мади Такиева, речь идет не о наказании, а о необходимости предоставить разъяснения по проведенным операциям.

Также в выборку попали индивидуальные предприниматели. Объем переводов по этой категории составил около 200 млрд тенге.

Среди получателей много таксистов и курьеров

Министр отметил, что значительная часть переводов связана с деятельностью водителей такси и курьеров.

Именно поэтому налоговые органы намерены изучить характер поступлений и выяснить, связаны ли они с предпринимательской деятельностью или имеют иное происхождение.

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