«116 680 тенге от государства за 10-летний трудовой стаж»: «Отбасы банк» ответил на сообщение

В «Отбасы банке» опровергли рассылку о том, что каждый гражданин, имеющий трудовой стаж более 10 лет, может получить вычет в 116 тысяч тенге на счета банка, передает Tengrinews.kz.

В пресс-службе «Отбасы банка» сообщили, что на просторах сети распространился фейк о том, что можно получить 116 680 тенге от государства при поддержке банка.

«Мошенники утверждают, что каждый гражданин РК, имеющий трудовой стаж более 10 лет, может получить трудовой вычет на действующие счета «Отбасы банка». Злоумышленники просят отправить слово «привет» в WhatsApp по ссылке. Просим для вашей безопасности не переходить по подозрительным ссылкам, не делиться личными данными и верить только официальным источникам банка», — сообщили там.

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