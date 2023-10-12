117 километров в час. Без прав и с подложными госномерами арестован водитель в Костанайской области

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, водитель легкового автомобиля марки «ВАЗ 2114» в сентябре месяце, 15 раз был зафиксирован системой «Автоураган».
При этом «шумахер», 20 сентября двигался по главной улице Рудного, со скоростью 100 километров в час, а буквально вчера, 10 октября, проехал там же уже со скоростью 117 километров в час.
Сотрудники полиции установили, что государственный номерной знак ранее значился на автомобиле «ВАЗ 21099», который еще в марте месяце текущего года был снят с учета.
В ходе розыскных мероприятий, с использованием системы «Коргау», 11 октября в Рудном, полицейскими был установлен и задержан местный 20-летний житель.
При осмотре автомобиля сотрудники полиции изъяли российский госномер и подложный казахстанский номер.
К тому же, водитель никогда не имел права на управление транспортным средством, — отметили в ДП. «Опасного водителя» привлекли по двум статьям административного кодекса. За использование подложного номера по ст. 590 КОАП РК и за неимение водительского удостоверения по статье 612 КОАП РК
Постановлением суда он арестован на 5 суток. В общей сложности ему стоит выплатить штраф за «скоростные гонки» более 600 тысяч тенге. Машина водворена на специализированную стоянку.
«Это уже не первый случай задержания водителей, использующих подложные номера. Бороться с правонарушителями сегодня, нам помогает использование цифровых технологий, внедряемых в работу ОВД», — отметил первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.