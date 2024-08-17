119 баллов на ЕНТ и миллион на подготовку: родители не получивших грант абитуриентов требуют справедливости

Родители не поступивших на грант абитуриентов требуют справедливости. Они организовали встречу с журналистами в Алматы, сообщает informburo.kz

Мама одной из абитуриенток во время пресс-конференции рассказала, что её дочь набрала 117 баллов, но так и не смогла поступить на грант.

«Мы с девятого класса готовились к ЕНТ, у меня ушло более миллиона на подготовительные курсы. Также мы тратились на курсы английского, потому что хотели поступить в Нархоз. Дело даже не в деньгах. Она ночами не спала, говорила, что мечтает поступить, мы все были уверены. Но когда пришли результаты, одного балла не хватило, потому что 20% грантов выделили по квоте для регионов, где было объявлено ЧС», – сказала женщина.

Выпускница Медина Майсар набрала 119 баллов на ЕНТ. Она подавала заявку на грант по специальности «Право».

«Но грант я не получила. Потому что 20% грантов по моей специальности были распределены среди абитуриентов по так называемой квоте. Они набрали меньше баллов: два человека – 118 баллов, три человека со 117 баллами, 116 баллов – шесть человек и четыре человека, которые набрали 115 баллов. Мне было очень обидно, я была в подавленном состоянии несколько дней», – поделилась Майсар.

Адвокат девушки рассказала, что помимо них есть ещё более 300 абитуриентов, которые тоже просят поддержки.

«У нас формат иска готов. До 25 августа у нас есть время не доводить это всё до суда. Но если на выходных всё не решится, мы отправляем административную жалобу в Министерство науки и высшего образования. Если от них не будет ответа, мы пойдём в суд», – заявила адвокат Халида Ажигулова.

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