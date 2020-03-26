12 человек госпитализированы в больницу Тобыла

Как сообщили в пресс-службе Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, 26 марта 2020 года в провизорный госпиталь города Тобыл госпитализировано 12 человек, все жители Костанайской области.

Из 12 госпитализированных лиц, пятеро прилетели из Египта в Алматы, где были взяты предварительные анализы. После получения отрицательного результата, граждане выехали в Костанайскую область через город Отар.Учитывая то, что данные лица находились в контакте с гражданином Казахстана у которого подтвердился коронавирус, было принято решение госпитализировать этих людей и всех контактных лиц включая проводников поезда.

По пути следования в город Костанай 4 человек вышли на станции Аман-Карагай, откуда их на машине встретил знакомый и повез в г. Костанай.

Благодаря слаженной и оперативной работе ДККБТУ и ДП Костанайской области, не доезжая до Костаная автомобиль с пассажирами был задержан. Люди госпитализированы.

Остальных пассажиров (8 человек) специалисты управления контроля качества безопасности товаров и услуг встретили на станции Тобол района Б.Майлина. Оттуда на карете скорой медицинской помощи в сопровождении сотрудников полиции они были доставлены в провизорный госпиталь г.Тобыл. У всех взяты анализы на коронавирусную инфекцию.

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