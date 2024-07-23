12-летняя школьница родила дочку в РК

12-летняя школьница стала матерью в Павлодарской области. Подробности сообщили в Управлении образования региона, передаёт BaigeNews.kz.

Девочка учится в одной из школ Щербактинского района, в августе ей исполнится 13 лет.

Беременность выявили в школе.

«Педагоги заметили после выхода с каникул. Девочку с матерью сразу повезли в больницу», — сообщили в управлении.

Директор школы после этого случая уволился по собственному желанию.

Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева, по факту изнасилования девочки проводится досудебное расследование по части 4 статьи 120 УК РК.

«Дело зарегистрировано апреле. В данный момент проводится судебно-психиатрическая экспертиза. Подозреваемым признан родственник потерпевшей», — заявила она.

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