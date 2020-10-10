12-летняя девочка пропала в Костанае

Разыскивается Громко Диана Александровна, родилась 11 июня 2008 года. Пропала 9 октября в Костанае и до сих пор местонахождение неизвестно.

Около 10:00 часов убежала с дома, перелезла через окно в форточку. В день пропажи она была одета в чёрные кроссовки, лосины с замками на коленях, синяя куртка. Рост — 162-165 сантиметров, европейской внешности, карие глаза.

Сейчас к поискам девочки подключились сотрудники полиции и волонтеры.

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