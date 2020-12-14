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12-летняя девочка забеременела от отчима в Костанайской области

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В Лисаковске арестован 29-летний мужчина, от которого забеременела 12-летняя девочка. Информацию об этом прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области в ответ на наш запрос.

«В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 120 УК РК «Изнасилование». Установлен и арестован 29-летний подозреваемый, который является отчимом девочки. Проводятся следственные действия, назначены экспертизы»,-сообщили в ведомстве.

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