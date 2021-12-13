12 млн тенге отдала “гадалке” казахстанка

e-news.su
Женщина отдала «гадалке» 12 миллионов тенге, передает Polisia.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
7 декабря в Кировский одел полиции УП города Караганды поступило заявление 41-летней жительницы города. Она сообщила, что в социальных сетях обратила внимание на объявление под названием «Бесплатное гадание», которое, как была уверена заявительница, разместила некая женщина.
«В ходе переписки неизвестное лицо вошло в доверие к потерпевшей и под различными предлогами вводило ее в заблуждение. Так, заявительница в несколько приемов перечислила посредством онлайн-переводов непонятно кому в общей сложности 12 миллионов 266 тысяч тенге на приобретение свечей и ритуальных принадлежностей. Но заказы так и не были выполнены. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию», — рассказали в ДП Карагандинской области.
10 декабря в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали «гадалку». «Провидицей» оказался 23-летний молодой человек. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». В настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям. Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области