12 млн тенге отдала “гадалке” казахстанка

Женщина отдала «гадалке» 12 миллионов тенге, передает Polisia.kz.

7 декабря в Кировский одел полиции УП города Караганды поступило заявление 41-летней жительницы города. Она сообщила, что в социальных сетях обратила внимание на объявление под названием «Бесплатное гадание», которое, как была уверена заявительница, разместила некая женщина.

«В ходе переписки неизвестное лицо вошло в доверие к потерпевшей и под различными предлогами вводило ее в заблуждение. Так, заявительница в несколько приемов перечислила посредством онлайн-переводов непонятно кому в общей сложности 12 миллионов 266 тысяч тенге на приобретение свечей и ритуальных принадлежностей. Но заказы так и не были выполнены. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию», — рассказали в ДП Карагандинской области.

10 декабря в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали «гадалку». «Провидицей» оказался 23-летний молодой человек. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». В настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям. Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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