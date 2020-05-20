12 новых случаев коронавируса зафиксировали в Костанайской области

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ www.coronavirus2020.kz

Зарегистрированных случаев:

6969

г. Нур-Султан – 1319(+32)

г. Алматы – 1909(+37)

г. Шымкент – 485(+50)

Акмолинская область – 134

Актюбинская область – 231(+3)

Алматинская область – 219(+7)

Атырауская область – 792(+23)

Восточно-Казахстанская область – 58

Жамбылская область – 217(+9)

Западно-Казахстанская область – 339(+10)

Карагандинская область – 287(+24)

Костанайская область – 110(+12)

Кызылординская область – 255(+5)

Мангистауская область – 163(+1)

Павлодарская область – 167

Северо-Казахстанская область – 39

Туркестанская область – 245(+5)

Выздоровевших:

3598

г. Нур-Султан – 626

г. Алматы – 1037

г. Шымкент – 203

Акмолинская область – 96

Актюбинская область – 161

Алматинская область – 145

Атырауская область – 180

Восточно-Казахстанская область – 26

Жамбылская область – 142

Западно-Казахстанская область – 180

Карагандинская область – 156

Костанайская область – 50

Кызылординская область – 216

Мангистауская область – 60

Павлодарская область – 138

Северо-Казахстанская область – 29

Туркестанская область – 153

Летальных случаев:

35

г. Нур-Султан – 5

г. Алматы – 10

г. Шымкент – 6

Акмолинская область – 4

Восточно-Казахстанская область – 1

Жамбылская область – 1

Карагандинская область – 3

Костанайская область – 1

Мангистауская область – 1

Павлодарская область – 2

Туркестанская область – 1

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