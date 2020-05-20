12 новых случаев коронавируса зафиксировали в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
6969 - зарегистрированно
3598 - выздоровевших
35 - летальных случаев
110(+12) - в Костанайской области
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ www.coronavirus2020.kz
Зарегистрированных случаев:
6969
г. Нур-Султан – 1319(+32)
г. Алматы – 1909(+37)
г. Шымкент – 485(+50)
Акмолинская область – 134
Актюбинская область – 231(+3)
Алматинская область – 219(+7)
Атырауская область – 792(+23)
Восточно-Казахстанская область – 58
Жамбылская область – 217(+9)
Западно-Казахстанская область – 339(+10)
Карагандинская область – 287(+24)
Костанайская область – 110(+12)
Кызылординская область – 255(+5)
Мангистауская область – 163(+1)
Павлодарская область – 167
Северо-Казахстанская область – 39
Туркестанская область – 245(+5)
Выздоровевших:
3598
г. Нур-Султан – 626
г. Алматы – 1037
г. Шымкент – 203
Акмолинская область – 96
Актюбинская область – 161
Алматинская область – 145
Атырауская область – 180
Восточно-Казахстанская область – 26
Жамбылская область – 142
Западно-Казахстанская область – 180
Карагандинская область – 156
Костанайская область – 50
Кызылординская область – 216
Мангистауская область – 60
Павлодарская область – 138
Северо-Казахстанская область – 29
Туркестанская область – 153
Летальных случаев:
35
г. Нур-Султан – 5
г. Алматы – 10
г. Шымкент – 6
Акмолинская область – 4
Восточно-Казахстанская область – 1
Жамбылская область – 1
Карагандинская область – 3
Костанайская область – 1
Мангистауская область – 1
Павлодарская область – 2
Туркестанская область – 1