Двойное убийство и ещё 11 преступлений раскрыли за сутки в Костанайской области

Речь идет об уголовных правонарушениях. Как сообщили в ДП Костанайской области, оперативная обстановка в области стабильная.

За сутки 22 марта зарегистрировано 15 преступлений, 12 раскрыто.

Все преступления раскрыты по горячим следам и в дежурные сутки. По видам преступлений: совершено 1 убийство в Наурзумском районе. На почве распития спиртных напитков 41 летний мужчина в ходе ссоры убил 52 -х летнего и 39—летнего своих знакомых.

В Рудном раскрыт грабёж. Подростки похитили у прохожего норковую шапку, раскрыто по горячим следам.

Зарегистрировано 4 кражи, 2 раскрыто.

Также раскрыто 2 хулиганства, совершенных в общественных местах.

За сутки в области зарегистрировано 2 ДТП в которых пострадали четыре человека.

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