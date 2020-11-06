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12 санитарных постов выставят на территории Костанайской области

12 санитарных постов будут развернуты с 00:00 часов 9 ноября на территории Костанайской области. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель начальника местной полиции подполковник Женис Бисембаев.

Будет выставлено 12 санитарных постов, из них 4 на государственной границе Костанайской области (ПГП «Кайрак», Карабалыкский район, ПП «Убаган» Узункольский район, ОПК «АЯТ» район Б.Майлина, ОПК «Желкуар» Житикаринского района), 3 по периметру города Костанай и 4 по периметру Костанайского района, 1 -Житикаринском районе, которые будут осуществлять въезд/выезд лиц и транспортных средств в/из территории районных центров, города Костанай и на границах области с Российской Федерацией.

«На санитарных постах будут нести службу сотрудники патрульной полиции, сотрудники СОБР, а также медицинские работники. Цель — выявление лиц с признаками коронавирусной инфекции. Медицинские работники будут проводить термометрию. Передвижение автотранспорта не будет запрещено. Никаких справок дополнительно не нужно. Если будут выявлены симптомы, лица будут помещаться в карантинные госпитали для дальнейшего проведения обследования»,- сказал Женис Бисембаев.

На санитарных постах будут нести службу 94 сотрудника, которые будут оснащены необходимыми средствами защиты. Службу будут нести по 12 часов в сутки посменно, будут оказывать помощь медицинским работникам, также на санитарных постах будут находиться 13 авто патрульных машин.

«В постановлении прописано ограничение передвижения жителей по территории Костанайской области с 22:00 часов до 6:00 часов. Службы такси также ограничили в работе в это время. Данное ограничение действует до 00:00 часов 23 ноября, то есть сроком на две недели. Будет осуществляться патрулирование сотрудниками личного состава департамента полиции по выявлению нарушителей», — говорит Женис Бисембаев.

Будет продолжена работа мониторинговых групп, в области пройдут рейдовые мероприятия по выявлению нарушений запрета проведения массовых и семейных торжеств. Так, в регионе работает 91 мониторинговая мобильная группа (состав МИО, СЭС, полиция, НПО), которые с 5 июля  провели 4105 рейдовых мероприятий, выявлено 5364 нарушений из них в составе мониторинговой группой – 490, самостоятельно сотрудниками полиции – 4874, к ответственности привлечено 1444 нарушителей.

Большинство правонарушений — это нарушения в части отсутствие масок, перчаток и антисептиков у продавцов и сотрудников объектов торговли и питания.
В это время остаются без внимания проведение тоев и проверки объектов общественного питания после 23:00 часов. Хотя именно такие мероприятия находятся в зоне риска.

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